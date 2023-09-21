В Москве дорожные камеры стали фиксировать непристегнутых пассажиров

В Москве дорожные камеры стали фиксировать непристегнутых пассажиров, сообщили в Дептрансе столицы.

«Всем по 20 лет»: Срок действия водительских прав предложили увеличить для всех

Уточняется, что за нарушение владелец авто получит штраф в размере тысячи рублей.

За порядком на дорогах будут следить 206 комплектов с нейросетью, уточнили в департаменте. Уточняется, что «любые сомнения будут трактоваться в пользу собственника автомобиля».

Ранее в Госдуме заявили о желании увеличить срок действия водительских прав до 20 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев

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