В Москве дорожные камеры стали фиксировать непристегнутых пассажиров
21 сентября 202310:18
В Москве дорожные камеры стали фиксировать непристегнутых пассажиров, сообщили в Дептрансе столицы.
Уточняется, что за нарушение владелец авто получит штраф в размере тысячи рублей.
За порядком на дорогах будут следить 206 комплектов с нейросетью, уточнили в департаменте. Уточняется, что «любые сомнения будут трактоваться в пользу собственника автомобиля».
Ранее в Госдуме заявили о желании увеличить срок действия водительских прав до 20 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru