В Москве дорожные камеры стали фиксировать непристегнутых пассажиров

Уточняется, что за нарушение владелец авто получит штраф в размере тысячи рублей.

За порядком на дорогах будут следить 206 комплектов с нейросетью, уточнили в департаменте. Уточняется, что «любые сомнения будут трактоваться в пользу собственника автомобиля».

Ранее в Госдуме заявили о желании увеличить срок действия водительских прав до 20 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

