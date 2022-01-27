СМИ: Минтранс перенес правила нанесения номеров на квадрокоптеры

Правила вступят в силу в сентябре 2022 года. Изначально они должны были заработать с 1 марта текущего года.

По данным ведомства, проект приказа находится на завершающей стадии доработки. Причины переноса срока вступления документа в силу Минтранс не уточнил.

Напомним, ГИБДД и Росгвардия начали использовать дроны в 17 российских регионах. Это делается для выявления нарушителей правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах.

