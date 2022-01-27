СМИ: Минтранс перенес правила нанесения номеров на квадрокоптеры

Министерство транспорта России изменило сроки вступления в силу проекта приказа, регламентирующего порядок нанесения учетных опознавательных знаков на дроны грузоподъемностью от 250 г до 30 кг, сообщают «Известия».

Запуск первого в России полигона для дронов перенесли на 2022 год

Правила вступят в силу в сентябре 2022 года. Изначально они должны были заработать с 1 марта текущего года.

По данным ведомства, проект приказа находится на завершающей стадии доработки. Причины переноса срока вступления документа в силу Минтранс не уточнил.

Напомним, ГИБДД и Росгвардия начали использовать дроны в 17 российских регионах. Это делается для выявления нарушителей правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах.

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ТЕГИ:МинтрансДроны
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