СМИ: Минтранс перенес правила нанесения номеров на квадрокоптеры
Министерство транспорта России изменило сроки вступления в силу проекта приказа, регламентирующего порядок нанесения учетных опознавательных знаков на дроны грузоподъемностью от 250 г до 30 кг, сообщают «Известия».
Правила вступят в силу в сентябре 2022 года. Изначально они должны были заработать с 1 марта текущего года.
По данным ведомства, проект приказа находится на завершающей стадии доработки. Причины переноса срока вступления документа в силу Минтранс не уточнил.
Напомним, ГИБДД и Росгвардия начали использовать дроны в 17 российских регионах. Это делается для выявления нарушителей правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- СМИ: Минтранс перенес правила нанесения номеров на квадрокоптеры
- Посол Антонов заявил, что Госдеп вынудил его покинуть США
- В ЮАР нашли новый коронавирус
- «ВКонтакте» и «Госуслуги» попали в список социально значимых ресурсов
- Блинкен рассказал об участии Байдена в подготовке ответа на предложения России
- Бродячие собаки загрызли мужчину под Астраханью
- Бывший хоккеист МХЛ Владимир Паюла убит в Казани
- Кличко счел шуткой планы Германии отправить на Украину тысячи касок
- Два человека насмерть отравились алкоголем в Оренбургской области
- СМИ: подозреваемый в ограблении вдовы Градского признал вину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru