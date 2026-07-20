ВС РФ нанесли удары по портам Украины и задействованным в интересах ВСУ судам

По данным военного ведомства, ударными беспилотниками в порту «Одесса» в момент разгрузки грузов военного назначения были поражены два сухогруза, а также резервуары с горюче-смазочными материалами

В порту «Черноморск» был нанесён удар по объектам портовой инфраструктуры, которая использовалась для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, были поражены балкери сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для украинской армии в порт «Черноморск».

Ранеев Минобороны РФ заявили, что в порту Одессы были уничтожены цех по сборке беспилотников дальнего действия и стоянка бензовозов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

