В России начали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД
ГИБДД и Росгвардия для выявления нарушителей правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах начали использовать дроны в 17 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел РФ.
В ведомстве уточнили, что сейчас беспилотники применяются в Москве, республиках Татарстан, Удмуртия, Адыгея, Бурятия и Ингушетия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.
Как отметили в МВД, дроны применяют на аварийно-опасных участках дорог, где нет автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений, пишут Известия.
Беспилотники эффективно выявляют правонарушения, связанные с выездом на встречную полосу, пересечением дорожной разметки, а также используются для «психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения», отмечает Ura.ru.
Как уточнили в МВД, в районе работы дронов находится наряд ДПС, которому передается информация о нарушении ПДД, затем инспекторы принимают меры по привлечению водителя к ответственности исходя из характера нарушений.
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