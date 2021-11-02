Запуск первого в России полигона для дронов перенесли на 2022 год

Как отметил Третьяк, суть проекта — в создании специальных цифрового и летного полигонов для тестирования беспилотников. Платформу разместят в 160 километрах от Москвы в районе аэродрома «Орловка». Разработчики смогут проводить на площадке все виды летных испытаний, от демонстрации технологий до сертификационных полетов, отмечает RT.

Полигон оснастят средствами траекторных измерений, системой проведения и контроля испытаний, метеооборудованием. Для удобства разработчиков на площадке будет функционировать «летающая лаборатория», которая будет сопровождать дрон в ходе полета, визуально фиксировать его состояние, текущие метеоусловия в точке его нахождения. Разработчики смогут находиться в специальных зонах, оборудованных рабочими местами, а также помещениями для проведения совещаний и анализа результатов. Группы руководства полетами и проведения испытаний будут размещаться в зале с рабочими местами и оборудованием для контроля и управления.

По словам Третьяка, программно-аппаратный комплекс уже изготовлен, завершается строительство, монтаж и пусконаладка составных частей полигона.

