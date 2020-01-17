СМИ: Министру Орешкину нашли новую должность

О карьерной судьбе последнего ничего не сообщается, также нет сведений, кто станет министром экономического развития.

Как отмечает Bloomberg, подобного рода рокировки – привычный кадровый приём.

Так, в 2012 году Эльвира Набиуллина, возглавлявшая Минэкономразвития, была назначена помощником главы государства, а затем стала председателем Центробанка. В Минэкономразвития Набиуллину на время сменил тот самый Белоусов.

