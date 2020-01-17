СМИ: Министру Орешкину нашли новую должность
Максим Орешкин, возглавлявший министерство экономического развития РФ в правительстве Дмитрия Медведева, скорее всего будет назначен на должность помощника президента Владимира Путина по экономическим вопросам. Об этом стало известно агентству Bloomberg.
Согласно источникам, новую должность подобрали и нынешнему помощнику президента Андрею Белоусову. Он должен стать первым заместителем председателя кабинета министров вместо нынешнего главы Минфина Антона Силуанова.
О карьерной судьбе последнего ничего не сообщается, также нет сведений, кто станет министром экономического развития.
Как отмечает Bloomberg, подобного рода рокировки – привычный кадровый приём.
Так, в 2012 году Эльвира Набиуллина, возглавлявшая Минэкономразвития, была назначена помощником главы государства, а затем стала председателем Центробанка. В Минэкономразвития Набиуллину на время сменил тот самый Белоусов.
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