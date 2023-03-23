СМИ: Милохин и Моргенштерн попали в ДТП в Таиланде
Блогер Даня Милохин и рэпер Моргенштерн (признан в России иноагентом) попали в аварию на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Предварительно, на дороге около пляжа Банг Тао парочка не справилась с управлением скутером и влетела в машину местного водителя», — отмечает издание.
Кто управлял транспортным средством, не уточняется. При этом Mash отмечает, что ранее Милохин публиковал в соцсети видео, на котором ведет скутер «без рук».
Ранее СМИ сообщили, что Моргенштерн в минувшем году потерял 80% доходов от рекламы.
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