СМИ: Милохин и Моргенштерн попали в ДТП в Таиланде

«Предварительно, на дороге около пляжа Банг Тао парочка не справилась с управлением скутером и влетела в машину местного водителя», — отмечает издание.

Кто управлял транспортным средством, не уточняется. При этом Mash отмечает, что ранее Милохин публиковал в соцсети видео, на котором ведет скутер «без рук».

Ранее СМИ сообщили, что Моргенштерн в минувшем году потерял 80% доходов от рекламы.

