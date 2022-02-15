В Москве блогера Даню Милохина сбил велосипедист

Блогер Даня Милохин попал под колеса велосипеда в Москве. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

По данным СМИ, инцидент произошел на Земляном Валу, когда блогер выходил из машины.

На фото видно, что блогер получил небольшую травму на голове.