В Москве блогера Даню Милохина сбил велосипедист

Блогер Даня Милохин попал под колеса велосипеда в Москве. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

По данным СМИ, инцидент произошел на Земляном Валу, когда блогер выходил из машины.

На фото видно, что блогер получил небольшую травму на голове.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото:Instagram/danya_milokhin
ТЕГИ:Блогеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры