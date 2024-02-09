СМИ: Михаилу Боярскому провели операцию на сердце
9 февраля 202417:28
Актеру и музыканту Михаилу Боярскому провели операцию на сердце в Мариинской больнице Петербурга, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Уточняется, что хирургическое вмешательство было плановым, операция прошла успешно. Боярский пробыл в больнице три дня, после чего его выписали домой.
Ранее в театре имени Ленсовета: сообщили, что Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице. Заявление театра приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru