СМИ: Михаилу Боярскому провели операцию на сердце

Актеру и музыканту Михаилу Боярскому провели операцию на сердце в Мариинской больнице Петербурга, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Уточняется, что хирургическое вмешательство было плановым, операция прошла успешно. Боярский пробыл в больнице три дня, после чего его выписали домой.

Ранее в театре имени Ленсовета: сообщили, что Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице. Заявление театра приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СердцеОперацияМихаил Боярский

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