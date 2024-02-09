СМИ: Михаилу Боярскому провели операцию на сердце

Уточняется, что хирургическое вмешательство было плановым, операция прошла успешно. Боярский пробыл в больнице три дня, после чего его выписали домой.

Ранее в театре имени Ленсовета: сообщили, что Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице. Заявление театра приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

