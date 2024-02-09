В Москве госпитализировали актрису из «Интернов» и «Елок» Ирину Чипиженко
9 февраля 202412:41
В Москве госпитализировали актрису из «Интернов» и «Елок» Ирину Чипиженко, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, у нее выявлена пневмония и бронхит. Незадолго до госпитализации Чипиженко пожаловалась на слабость, кашель и одышку.
Врачи нашли дыхательную недостаточность первой степени и пневмонию. Сейчас актриса находится в больнице, однако ее лечение осложняется хроническими заболеваниями.
Чипиженко является заслуженной артисткой Чечено-Ингушской АССР. Она снялась в 228 фильмах и сериалах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru