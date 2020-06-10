СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Актер Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре Москвы пытался покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что во вторник родственники заметили на шее артиста багровую борозду и вызвали психиатрическую помощь. Когда Ефремов пришел в себя, то сказал, что не помнит, откуда у него на шее появились следы.