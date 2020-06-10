СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Актер Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре Москвы пытался покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что во вторник родственники заметили на шее артиста багровую борозду и вызвали психиатрическую помощь. Когда Ефремов пришел в себя, то сказал, что не помнит, откуда у него на шее появились следы.

Адвокаты Ефремова отказались от дальнейшего общения с прессой

Вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль пьяным. На Садовом кольце он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где протаранил небольшой фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб. Он умер в реанимации, медики не смогли ему помочь. Ефремов в настоящее время находится под домашним арестом. СМИ со ссылкой на источник сообщили, что ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН прокомментировал инцидент с участием известного российского актёра. Он заявил, что сочувствует всем, кто попал в эту ситуацию. «Очень жаль, что это произошло», - сказал музыкант.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Таганского суда
ТЕГИ:СуицидДТПМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры