Кортнев выразил сожаление по поводу ДТП с Ефремовым
Лидер группы «Несчастный случай» в эфире НСН прокомментировал инцидент с участием известного российского актёра.
Российский актёр и режиссёр Михаил Ефремов попал в серьёзное ДТП в центре Москвы. Вечером 8 июня его джип выехал на полосу встречного движения в районе Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся лоб в лоб с фургоном Lada. Находившийся за рулём фургона курьер получил тяжелейшие травмы и позже скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал. Очевидцы, а затем и полиция убедились, что актёр пьян. Возбуждено уголовное дело, по которому Заслуженному артисту РФ грозит до 12 лет тюрьмы.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, который работал с Ефремовым, в эфире НСН кратко прокомментировал произошедшую трагедию.
«Я очень сочувствую всем, кто попал в эту ситуацию. Конечно, очень жаль, что это произошло. Но повлиять на эту ситуацию я никак не могу и не буду этого делать», - сказал он.
На видеозаписи, опубликованной Центром организации дорожного движения, видно, как джип Ефремова пересекает двойную сплошную на повороте дороги и врезается в фургон. Позже актёр, садясь в машину полиции, скажет, что «обгонял».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ефремова, актёр признал, что был за рулём и причастен к ДТП. Сегодня допрос не состоялся «по ряду» технических причин. По данным ТАСС, после произошедшего актёра отпустили под подписку о невыезде — на тот момент ещё не было известно о смерти водителя фургона. Источники РИА Новости утверждают, что Ефремова доставят на допрос в ближайшее время, где следователи решат вопрос о мере пресечения.
Председатель Московского отделения Российского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН призвал уважать презумпцию невиновности, подчеркнув, что вину Ефремова должны установить следствие и суд. При этом не исключено, что выводы правосудия разойдутся с мнением и ожиданиями общественности, полагает он.
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