Кортнев выразил сожаление по поводу ДТП с Ефремовым

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, который работал с Ефремовым, в эфире НСН кратко прокомментировал произошедшую трагедию.

«Я очень сочувствую всем, кто попал в эту ситуацию. Конечно, очень жаль, что это произошло. Но повлиять на эту ситуацию я никак не могу и не буду этого делать», - сказал он.

На видеозаписи, опубликованной Центром организации дорожного движения, видно, как джип Ефремова пересекает двойную сплошную на повороте дороги и врезается в фургон. Позже актёр, садясь в машину полиции, скажет, что «обгонял».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ефремова, актёр признал, что был за рулём и причастен к ДТП. Сегодня допрос не состоялся «по ряду» технических причин. По данным ТАСС, после произошедшего актёра отпустили под подписку о невыезде — на тот момент ещё не было известно о смерти водителя фургона. Источники РИА Новости утверждают, что Ефремова доставят на допрос в ближайшее время, где следователи решат вопрос о мере пресечения.

Председатель Московского отделения Российского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН призвал уважать презумпцию невиновности, подчеркнув, что вину Ефремова должны установить следствие и суд. При этом не исключено, что выводы правосудия разойдутся с мнением и ожиданиями общественности, полагает он.

