Адвокаты Ефремова отказались от дальнейшего общения с прессой

«Никаких комментариев мы сейчас давать не будем ни по какому поводу, это позиция защиты», - сказала она РИА Новости.

Во вторник Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. После заседания Шаргородская попросила журналистов дать следствию спокойно во всем разобраться, после чего она и Ефремов все прокомментируют.

Свое мнение о трагедии, произошедшей 8 июня на Смоленской площади, высказали близкие и знакомые погибшего в ДТП водителя-курьера Валерия Захарова, сообщает телеканал «360».







