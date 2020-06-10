Адвокаты Ефремова отказались от дальнейшего общения с прессой
Защита актера Михаила Ефремова больше не будет давать журналистам комментариев по делу о смертельном ДТП. Об этом заявила его адвокат Елизавета Шаргородская. Она уточнила, что «это позиция защиты».
«Никаких комментариев мы сейчас давать не будем ни по какому поводу, это позиция защиты», - сказала она РИА Новости.
Во вторник Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. После заседания Шаргородская попросила журналистов дать следствию спокойно во всем разобраться, после чего она и Ефремов все прокомментируют.
Свое мнение о трагедии, произошедшей 8 июня на Смоленской площади, высказали близкие и знакомые погибшего в ДТП водителя-курьера Валерия Захарова, сообщает телеканал «360».
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