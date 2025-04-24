СМИ: Microsoft начала платить неэффективным сотрудникам за их самоувольнение
Компания Microsoft ввела новую опцию для сотрудников с низкой производительностью труда, им предлагается выплата взамен на добровольное увольнение, пишет Business Insider.
При этом уточняется, что в таком случае есть вариант пройти программу повышения эффективности, чтобы доказать свою нужность компании.
Если же человек все-таки согласится уволиться, ему выплатят зарплату за 16 недель работы в качестве прощальной выплаты.
Недавно в СМИ всплыл другой случай, связанный с кадровой политикой. Сотрудница авиакомпании «Россия» больше двух лет не появлялась на работе, но ей платили 100 тысяч рублей ежемесячно, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». По данным канала, 56-летняя женщина провела 750 дней на больничном и еще 239 дней на отдыхе с ноября 2022 года. Уточняется, что у нее был 20-летний стаж работы, поэтому стюардесса продолжала получать большую часть зарплаты и накопила достаточно большой отпуск.
За махинации с больничными на работе грозит уголовное дело, но подобные случаи единичны, заявил президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Lorde представила новую песню в нью-йоркском парке
- Объем переводов через СБП вырос вдвое с начала года
- Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японцев — участников Второй мировой войны
- Кабмин направит на поддержку жителей Курской области еще более 1,3 млрд рублей
- В Петербурге открылся фестиваль молодых кинематографистов «Белые ночи»
- СМИ: Microsoft начала платить неэффективным сотрудникам за их самоувольнение
- В Индии обвинили Пакистан в подготовке теракта в Кашмире
- Украина не смогла договориться о реструктуризации долга в размере $2,6 млрд
- Великобритания ввела новый пакет санкций против РФ
- В Европе отказались признавать Крым российским и донесли это до команды Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru