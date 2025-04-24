СМИ: Microsoft начала платить неэффективным сотрудникам за их самоувольнение

Если же человек все-таки согласится уволиться, ему выплатят зарплату за 16 недель работы в качестве прощальной выплаты.

Недавно в СМИ всплыл другой случай, связанный с кадровой политикой. Сотрудница авиакомпании «Россия» больше двух лет не появлялась на работе, но ей платили 100 тысяч рублей ежемесячно, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». По данным канала, 56-летняя женщина провела 750 дней на больничном и еще 239 дней на отдыхе с ноября 2022 года. Уточняется, что у нее был 20-летний стаж работы, поэтому стюардесса продолжала получать большую часть зарплаты и накопила достаточно большой отпуск.

За махинации с больничными на работе грозит уголовное дело, но подобные случаи единичны, заявил президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров «Радиоточке НСН».

