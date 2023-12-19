СМИ: Между Москвой и Петербургом могут запустить регулярные авиашаттлы
Ежедневные авиашаттлы могут запустить между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на источники в авиации.
По данным издания, проект обсуждают группа «Аэрофлот» и аэропорт Пулково. Планируется, что самолеты будут летать между столицами каждые 20-30 минут, а билеты на рейсы будут продавать с открытой датой и временем.
«Система такая же, как проездной в метро — вы оплачиваете перелет, а не конкретный рейс. То есть вы покупаете билет, который можно поменять вплоть до гейта», — отметил собеседник издания.
Осуществлять рейсы, вероятно, будут отечественные лайнеры Sukhoi Superjet 100.
Авиашаттлы могут появиться уже в июне следующего года. Однако окончательного решения о реализации проекта пока нет.
Между тем «Аэрофлот» анонсировал возобновление регулярных полетов из Москвы в Хошимин с 31 января 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru