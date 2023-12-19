СМИ: Между Москвой и Петербургом могут запустить регулярные авиашаттлы

По данным издания, проект обсуждают группа «Аэрофлот» и аэропорт Пулково. Планируется, что самолеты будут летать между столицами каждые 20-30 минут, а билеты на рейсы будут продавать с открытой датой и временем.

«Система такая же, как проездной в метро — вы оплачиваете перелет, а не конкретный рейс. То есть вы покупаете билет, который можно поменять вплоть до гейта», — отметил собеседник издания.

Осуществлять рейсы, вероятно, будут отечественные лайнеры Sukhoi Superjet 100.

Авиашаттлы могут появиться уже в июне следующего года. Однако окончательного решения о реализации проекта пока нет.

Между тем «Аэрофлот» анонсировал возобновление регулярных полетов из Москвы в Хошимин с 31 января 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

