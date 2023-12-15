Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами, передает РИА Новости.
По его словам, речь идет о дальнемагистральных машинах. Он призвал держать ситуацию на особо контроле.
До этого Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила расширить перечень стран-поставщиков запчастей, пишет РБК. Перевозчики просят внести в перечень стран-поставщиков, чьи запчасти можно устанавливать на самолеты, Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru