Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о дальнемагистральных машинах. Он призвал держать ситуацию на особо контроле.

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До этого Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила расширить перечень стран-поставщиков запчастей, пишет РБК. Перевозчики просят внести в перечень стран-поставщиков, чьи запчасти можно устанавливать на самолеты, Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:СамолетыМихаил Мишустин

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