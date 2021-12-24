СМИ: мэр Елабуги назвал непривитых ветеранов врагами

Собеседник издания утверждает, что мэр, по его собственным словам, не постеснялся бы требовать от ветеранов доказать пройденную вакцинацию. При этом Нуриев также выразил сожаление, что не додумался до этого раньше.

«Когда мы раздаем деньги на 9 мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды... Я не заболею, потому что привитый, но я, носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер – это враг настоящий», - подчеркнул мэр.

Ранее активисты из Тюмени потребовали от депутатов областной думы рассмотреть поведение спикера парламента Сергея Корепанова, который заявил, что «невакцинированные граждане хуже шахидов».

