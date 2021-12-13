Глава Забайкалья призвал «оцеплять кварталы и вакцинировать по спискам»

По его словам, следует рассмотреть все способы «убедить и принудить». Также губернатор призвал «не медлить с принятием решений».

«Если хотите, вместе с Роспотребнадзором оцепляйте кварталы и вакцинируйте всех по спискам»,— подчеркнул Орлов.

Ранее активисты из Тюмени потребовали от депутатов облдумы рассмотреть поведение спикера парламента Сергея Корепанова, заявившего, что «невакцинированные граждане хуже шахидов», сообщает Ura.ru.