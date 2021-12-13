Глава Забайкалья призвал «оцеплять кварталы и вакцинировать по спискам»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе оперативного совещания с членами регионального правительства поручил восстановить темпы вакцинации «самым решительным способом». Видеозапись совещания доступна на сайте краевого правительства.

Найк Борзов признался, что он антиваксер

По его словам, следует рассмотреть все способы «убедить и принудить». Также губернатор призвал «не медлить с принятием решений».

«Если хотите, вместе с Роспотребнадзором оцепляйте кварталы и вакцинируйте всех по спискам»,— подчеркнул Орлов.

Ранее активисты из Тюмени потребовали от депутатов облдумы рассмотреть поведение спикера парламента Сергея Корепанова, заявившего, что «невакцинированные граждане хуже шахидов», сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияГубернаторЗабайкалье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры