Глава Забайкалья призвал «оцеплять кварталы и вакцинировать по спискам»
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе оперативного совещания с членами регионального правительства поручил восстановить темпы вакцинации «самым решительным способом». Видеозапись совещания доступна на сайте краевого правительства.
По его словам, следует рассмотреть все способы «убедить и принудить». Также губернатор призвал «не медлить с принятием решений».
«Если хотите, вместе с Роспотребнадзором оцепляйте кварталы и вакцинируйте всех по спискам»,— подчеркнул Орлов.
Ранее активисты из Тюмени потребовали от депутатов облдумы рассмотреть поведение спикера парламента Сергея Корепанова, заявившего, что «невакцинированные граждане хуже шахидов», сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru