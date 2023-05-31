СМИ: Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом

Отмечается, что решение было принято городским советом по просьбе украинской общины в Австралии. Побратимские отношения между городами длились 34 года.

Мельбурн тогда еще Ленинград укрепили связи в 1989 году. Австралия даже выпустила памятную серебряную монету в честь дружбы.



