СМИ: Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом

Австралийский город Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом из-за конфликта на Украине, сообщает газета Age.

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Отмечается, что решение было принято городским советом по просьбе украинской общины в Австралии. Побратимские отношения между городами длились 34 года.

Мельбурн тогда еще Ленинград укрепили связи в 1989 году. Австралия даже выпустила памятную серебряную монету в честь дружбы.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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