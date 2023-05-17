В Австралии отменили саммит QUAD

«Встреча лидеров четырех стран в Сиднее ... не состоится. Мы проведем четырехстороннюю дискуссию в Японии во время саммита G7», — цитирует политика ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден отказался от поездки в Австралию, напоминает RT. Из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в Соединенных Штатах политик принял решение вернуться в страну сразу после саммита Группы семи в Хиросиме, отмечает телеканал «360».

