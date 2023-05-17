В Австралии отменили саммит QUAD
Встречу четырехстороннего диалога по безопасности QUAD с участием США, Индии, Австралии и Японии, которая должна была пройти в Сиднее 24 мая, отменили. Об этом заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.
«Встреча лидеров четырех стран в Сиднее ... не состоится. Мы проведем четырехстороннюю дискуссию в Японии во время саммита G7», — цитирует политика ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден отказался от поездки в Австралию, напоминает RT. Из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в Соединенных Штатах политик принял решение вернуться в страну сразу после саммита Группы семи в Хиросиме, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru