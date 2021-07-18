СМИ: МЧС предлагает сжигать сухую траву на дачах в 15 м от построек

В правила противопожарного режима предлагается добавить новый абзац. Авторы инициативы считают, что при использовании открытого огня «для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности» место пала должно располагаться «на расстоянии не менее 15 м до зданий, сооружений и иных построек», когда речь идет о работе на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках. Об этом пишут «Известия».

По действующим правилам, открытый огонь можно разводить на расстоянии не менее 50 м от ближайшего здания, постройки или открытого склада, в 100 м — от отдельно стоящих хвойных деревьев и хвойного леса или в 30 м — от лиственного леса и отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Напомним, с 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». Согласно документу, во дворах частных домов нельзя сжигать мусор и разводить костры на расстоянии ближе 5 м от построек. Аналогичные правила распространяются на розжиг мангалов и приготовление шашлыков.

