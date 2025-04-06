Из-за снега в Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

В столице из-за снегопада и гололеда приостановили прокат электросамокатов и велосипедов. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта города.

По данным источника, аренду транспортных средств возобновят после улучшения погодных условий. В департаменте также призвали владельцев личных самокатов и велосипедов воздержаться от их использования в ближайшие дни и пересесть на общественный транспорт.

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В этом году сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве стартовал 15 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако уже 17 марта операторы приостановили работу из-за непогоды. Транспорт вновь стал доступен для аренды 20 марта.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН сообщил, что за выходные на юге Московской области выпадет до 15 сантиметров снега, а в центре столицы — до пяти сантиметров.

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ФОТО: ТАСС
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