Из-за снега в Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
В столице из-за снегопада и гололеда приостановили прокат электросамокатов и велосипедов. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта города.
По данным источника, аренду транспортных средств возобновят после улучшения погодных условий. В департаменте также призвали владельцев личных самокатов и велосипедов воздержаться от их использования в ближайшие дни и пересесть на общественный транспорт.
В этом году сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве стартовал 15 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако уже 17 марта операторы приостановили работу из-за непогоды. Транспорт вновь стал доступен для аренды 20 марта.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН сообщил, что за выходные на юге Московской области выпадет до 15 сантиметров снега, а в центре столицы — до пяти сантиметров.
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