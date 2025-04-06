Из-за снега в Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

В столице из-за снегопада и гололеда приостановили прокат электросамокатов и велосипедов. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта города.

По данным источника, аренду транспортных средств возобновят после улучшения погодных условий. В департаменте также призвали владельцев личных самокатов и велосипедов воздержаться от их использования в ближайшие дни и пересесть на общественный транспорт.