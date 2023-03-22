СМИ: Марафонщицу Блиновскую проверяют на уклонение от уплаты налогов
Марафонщицу Елену Блиновскую проверяют на уклонение от уплаты налогов, сообщает Telegram-канал SHOT.
Источники издания сообщают, что в полицию поступил ряд заявлений от участниц марафонов Блиновской, которые считают, что их обманули. Также, по нашим данным, общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру РФ — они требуют проверить её на уклонение от уплаты налогов.
Ранее экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в разговоре с НСН заявил, что уход от уплаты налогов из-за использования упрощенной системы налогообложения сегодня распространен.
Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной об уклонении от уплаты налогов с физлица в особо крупном размере – 120 миллионов рублей.
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