СМИ: Марафонщицу Блиновскую проверяют на уклонение от уплаты налогов

Марафонщицу Елену Блиновскую проверяют на уклонение от уплаты налогов, сообщает Telegram-канал SHOT.

Источники издания сообщают, что в полицию поступил ряд заявлений от участниц марафонов Блиновской, которые считают, что их обманули. Также, по нашим данным, общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру РФ — они требуют проверить её на уклонение от уплаты налогов.

Ранее экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в разговоре с НСН заявил, что уход от уплаты налогов из-за использования упрощенной системы налогообложения сегодня распространен.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной об уклонении от уплаты налогов с физлица в особо крупном размере – 120 миллионов рублей.

