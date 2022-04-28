СМИ: Максима Галкина убрали с «Первого канала»

Собеседник издания рассказал, что 9 мая программа вернётся в эфир с новым ведущим. Кто заменит Галкина пока не раскрывается, в качестве потенциальных кандидатов называли имена Александра Олешко, Дмитрия Борисова, Вячеслава Манучарова и других.

Что касается проекта «Лучше всех», который также вёл Галкин, то его судьба пока неизвестна.

Ранее Галкин раскритиковал проведение спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, после чего вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. В этой стране у него запланированы выступления, часть гонораров от которых шоумен намерен направить на оказание помощи украинским беженцам.

