Максим Галкин переведёт часть гонораров за концерты в помощь украинским беженцам
Максим Галкин в своём Telegram-канале заявил, что намерен перевести часть денег, заработанных на концертах в Израиле, в помощь украинским беженцам.
Шоумен отметил, что таким образом он и все, кто придёт на его выступления, сделают благое дело.
«Мы являемся свидетелями... величайшей людской трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба, когда миллионы украинцев теряют свой кров... вынуждены покидать свою родину, не имеют средств к существованию», — добавил Галкин.
Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил против выплат беженцам из Донбасса, так как, по его мнению, российские власти выделяют переселенцам деньги, принадлежащие россиянам.
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