СМИ: Магазины Decathlon планируют открыть в России 15 ноября

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов ранее в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что магазины Decathlon в России начнут возобновлять работу до конца текущего года. В рамках Восточного экономического форума он уточнил, что это произойдёт после того, как будет закрыта одобренная правительственной комиссией сделка по продаже активов новому владельцу.

Французская сеть по продаже спортивных товаров, экипировки и одежды для отдыха Decathlon обрела покупателя на все свои активы в России в июле, передает «Радиоточка НСН».

