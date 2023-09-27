СМИ: Магазины Decathlon планируют открыть в России 15 ноября
Спортивные магазины Decathlon планируют вновь открыться в России 15 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что магмазины возобновят работу под новым названием ADS (All Do Sport). Партнером компания стала «АРМ», генеральным директором которой является владелец франчайзинга «Шоколадницы», «Чайхоны № 1» и «Сыроварни» Вячеслав Мареев.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов ранее в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что магазины Decathlon в России начнут возобновлять работу до конца текущего года. В рамках Восточного экономического форума он уточнил, что это произойдёт после того, как будет закрыта одобренная правительственной комиссией сделка по продаже активов новому владельцу.
Французская сеть по продаже спортивных товаров, экипировки и одежды для отдыха Decathlon обрела покупателя на все свои активы в России в июле, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эсеры предложили обучать школьников вязать маскировочные сети
- Фон дер Ляйен: Еврокомиссия начала подготовку реформ для расширения ЕС
- Российских киберспортсменов лишили приза в 200 тысяч долларов из-за гражданства
- Канделаки заявила об аресте экс-госминистра Нагорного Карабаха Варданяна
- МИД России: Запад убеждает Армению выйти из ОДКБ
- Попова призвала вакцинировать в России специалистов, работающих с животными
- СМИ: Магазины Decathlon планируют открыть в России 15 ноября
- В Калининградской области пьяный инспектор ГИБДД сбил коллегу и скрылся
- Reuters: Apple подготовила для iPhone 12 обновление, снижающее излучение
- СМИ: МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru