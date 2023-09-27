СМИ: Магазины Decathlon планируют открыть в России 15 ноября

Спортивные магазины Decathlon планируют вновь открыться в России 15 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что магмазины возобновят работу под новым названием ADS (All Do Sport). Партнером компания стала «АРМ», генеральным директором которой является владелец франчайзинга «Шоколадницы», «Чайхоны № 1» и «Сыроварни» Вячеслав Мареев.

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Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов ранее в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что магазины Decathlon в России начнут возобновлять работу до конца текущего года. В рамках Восточного экономического форума он уточнил, что это произойдёт после того, как будет закрыта одобренная правительственной комиссией сделка по продаже активов новому владельцу.

Французская сеть по продаже спортивных товаров, экипировки и одежды для отдыха Decathlon обрела покупателя на все свои активы в России в июле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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