«Держали планку»: В отрасли рассказали о потерях после ухода Decathlon

После окончательного ухода французской компании Decathlon рынок спортивных товаров лишится необходимой конкуренции для производства качественных товаров по приемлемой цене, заявил эксперт Ассоциации спортивного инжиниринга Алексей Белозеров в беседе с НСН.

Ранее сообщалось, что французский ретейлер спортивных товаров Decathlon, закрывший свои магазины в России еще летом 2022 года, теперь решил их продать и ищет покупателя. Белозеров отметил, что компании принадлежало около 15% рынка.

«Это большая потеря, дело не только в общей доле рынка, а «Декатлону» принадлежало порядка 15% рынка, что в деньгах составляет около 100 млрд. Суть в другом. Для граждан это была хорошая возможность купить недорогой и качественный товар. Для российского импортозамещения в масс-маркете «Декатлон» сделал очень многое, даже не меньше, чем программа правительства. Они активно закупали российские товары и заставляли соблюдать свои нормы. Другие компании через них стали производить свои товары для мирового «Декатлона». Это и велосипеды, и домашнее спортивное оборудование, и лыжи частично. Собственно, если покупатель не знал, что купить, допустим, ребенку и не хотел много тратить, то «Декатлон» в этом случае был идеальным вариантом», - рассказал он.

Собеседник НСН также заметил, что заменить французского ретейлера в сегменте недорогих товаров не удалось, сделать это будет сложно из-за проблем с сырьем и технологиями.

«Заменить «Декатлон» в его ценовой категории не удалось, это пока невозможно. Почему? Еще пять лет назад российские компании заменили все, что можно было легко заменить, но все это было за счет наличия недорогого сырья и в большинстве не так технологично. Лыжи, уличное оборудование, часть одежды – да, остальное было безумно сложно, так как рядом Китай, где было все, и при малейшей стабилизации валюты приходили они с товаром лучшего качества и дешевле. «Декатлон» занимал 15% рынка, он держал цены и минимальное качество. Их уход – это изменение стандарта в худшую сторону, конечно, другие сети тоже держат планку, но в этом нет конкуренции уже», - объяснил он.

Белозеров добавил, что рынок еще не успел переориентироваться после ухода западных компаний, сложности возникают и в сегменте премиум.

«Рынок еще никак не переориентировался с учетом ухода крупных западных брендов спортивных товаров. Весь год шли продажи ранее закупленных товаров. Те, у кого были прямые заложенные поставки и возможности оплаты, им полегче, остальные ждут дальнейшего развития. Весь премиум-сегмент был за крупными западными брендами, а также полупрофессиональное и профессиональное снаряжение. Остальное – Россия и иностранный масс-маркет, а по факту Азия. Так быстро это решиться не может», - заключил эксперт.

Ранее член правления Ассоциации предприятий спортивной индустрии (АПСИ), управляющий делами компании «Спортмастер» Сергей Агибалов в разговоре с НСН заявил, что окончательный уход компании Decathlon с российского рынка никак не скажется на потребителях. По его словам, рынок уже успел адаптироваться к новым условиях, товаров во всех ценовых сегментах достаточно.

