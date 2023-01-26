В России испытают систему, исключающую продажу просроченной продукции
Эксперимент по внедрению системы, которая будет блокировать продажу просроченной продукции и нелегального табака, стартует в России с 1 февраля, сообщает пресс-служба правительства.
В сообщении говорится, что соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. В эксперименте, который продлится до 1 августа 2023 года, будут участвовать отдельные виды молочной продукции, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.
Кроме того, будут проверяться курительный, жевательный и нюхательный табак, табаки для кальяна, курительные смеси без табака, электронные системы нагревания табака. Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».
«Если эксперимент пройдёт успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введённой в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением», - добавили в кабмине.
Ранее депутаты Госдумы при участии общественных организаций и деловых объединений разработали законопроект, который призван сделать коммерчески выгодным фуд-шеринг — передачу ряда категорий товаров в благотворительные фонды вместо их утилизации, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Кабмин направит миллиард рублей на выплаты пособий по безработице в новых регионах
- Чавушоглу: Турция не видит смысла во встречах с Финляндией и Швецией
- Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации «Медуза»
- «Раскупили за два дня»: Кинотеатры выпустили мерч к «Чебурашке»
- Хуснуллин сообщил о восстановлении третьего пролета на Крымском мосту
- В России испытают систему, исключающую продажу просроченной продукции
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска
- Дмитрия Назарова исключат из новой экранизации «Двенадцати стульев»
- Собака случайно застрелила рыбака в Тюменской области
- Зеленский назвал единственное условие завершения конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru