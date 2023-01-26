В России испытают систему, исключающую продажу просроченной продукции

Эксперимент по внедрению системы, которая будет блокировать продажу просроченной продукции и нелегального табака, стартует в России с 1 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении говорится, что соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. В эксперименте, который продлится до 1 августа 2023 года, будут участвовать отдельные виды молочной продукции, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.

Кроме того, будут проверяться курительный, жевательный и нюхательный табак, табаки для кальяна, курительные смеси без табака, электронные системы нагревания табака. Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

«Если эксперимент пройдёт успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введённой в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением», - добавили в кабмине.

Ранее депутаты Госдумы при участии общественных организаций и деловых объединений разработали законопроект, который призван сделать коммерчески выгодным фуд-шеринг — передачу ряда категорий товаров в благотворительные фонды вместо их утилизации, сообщает RT.

