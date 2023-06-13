СМИ: лекарства в России могут подорожать на 20%
Аптеки могут поднять цены на лекарства на 15-20%. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Альянс фармацевтических ассоциаций.
Лекарства могут подорожать из-за ограничения размера платы за услуги по продвижению препаратов в аптечных сетях. С такой инициативой выступили в Госдуме.
Представители рынка полагают, что ограничение приведет к снижению прибыли. Это вынудит аптеки поднять цены на препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых.
Росздравнадзор ранее сообщил, что в России нет дефицита контактных линз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru