СМИ: лекарства в России могут подорожать на 20%

Лекарства могут подорожать из-за ограничения размера платы за услуги по продвижению препаратов в аптечных сетях. С такой инициативой выступили в Госдуме.

Представители рынка полагают, что ограничение приведет к снижению прибыли. Это вынудит аптеки поднять цены на препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых.

Росздравнадзор ранее сообщил, что в России нет дефицита контактных линз, передает «Радиоточка НСН».

