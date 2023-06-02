Ветеринары предрекли взрывной рост цен после ограничения импорта наркоза

Ранее комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложил ограничить ввоз импортных ветпрепаратов из недружественных стран. Сенаторы предложили ввести повышенные пошлины в размере 35% на импорт фармакологии для животных. Об этом сообщило издание «Известия». По словам Шелякова, если такая мера будет принята, это спровоцирует взрывной рост цен на лекарства для животных.

«Уже сейчас, после всех подорожаний, 0,1 грамма основного препарата для наркоза в ветеринарии французского или американского производства (российских аналогов им нет) стоит 5000 рублей. Для сравнения — столько же стоит один грамм (в десять раз больше!) химически чистого золота. Казалось бы, несложно наладить производство всем известных с 1960-х годов препаратов и озолотиться на этом, но почему-то у нас этого не делают. Цены уже взлетели в несколько раз, а спекулянты греют руки, поскольку люди привыкли за много лет к импортным лекарствам. А к новым препаратам владельцы животных относятся с подозрением», — сказал Шеляков.

По словам собеседника НСН, при исчезновении зарубежных конкурентов ухудшилось качество отечественной продукции.

«Год назад, когда у нас исчезли некоторые импортные корма, я успокаивал россиян, говоря, что в России предостаточно кормов хорошего качества. Единственное, чего я опасался, — что при отсутствии конкуренции их качество упадет. Так и случилось — сегодня отечественные корма в большинстве своем не выдерживают никакой критики. То же самое случилось и с препаратами от клещей: исчез импортный — появился российский с кучей побочных действий», — отметил ветеринар.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что дефицита ветеринарных вакцин в России не наблюдается, отечественные производители ежегодно наращивают объем выпуска средств. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

