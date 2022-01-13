СМИ: Куравлеву диагностировали тяжелое поражение мозга
Известному советскому и российскому актеру Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке, сообщает kp.ru со ссылкой на источники в медицинских кругах.
По их словам, вмешательство прошло успешно. Медики вывели ему трубку для питания. Кроме того, у артиста диагностировали тяжелое поражение мозга — цереброваскулярную болезнь. Это заболевание приводит к нарушению кровообращения головного мозга, что грозит ухудшением памяти и координации движений. На последней стадии болезнь может привести к инсульту.
Также врачи диагностировали у Куравлева хроническую ишемию головного мозга третьей степени и псевдобульбарный синдром.
Ранее стало известно, что у актера не подтвердили коронавирус. 10 января СМИ сообщили, что 85-летний артист был госпитализирован в медицинское учреждение с COVID-19. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.
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