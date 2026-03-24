Юрист посоветовала готовить финансовую подушку перед разводом

Перед разводом супругам стоит заранее сформировать финансовую подушку и продумать вопрос проживания, так как сам процесс может затянуться, а общий бюджет фактически перестает быть общим. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на адвоката Викторию Шакину.

По ее словам, судебные разбирательства, особенно при наличии споров о детях или разделе имущества, могут занимать значительное время. В этот период каждому из супругов важно иметь собственный источник средств, соответствующий привычному уровню расходов.