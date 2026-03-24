Юрист посоветовала готовить финансовую подушку перед разводом
Перед разводом супругам стоит заранее сформировать финансовую подушку и продумать вопрос проживания, так как сам процесс может затянуться, а общий бюджет фактически перестает быть общим. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на адвоката Викторию Шакину.
По ее словам, судебные разбирательства, особенно при наличии споров о детях или разделе имущества, могут занимать значительное время. В этот период каждому из супругов важно иметь собственный источник средств, соответствующий привычному уровню расходов.
Также она обратила внимание на необходимость заранее решить жилищный вопрос. Если совместное проживание становится невозможным, следует заранее найти альтернативу — арендовать жилье или договориться о временном размещении у родственников или друзей.
Юрист отметила, что уход из семьи часто оказывается более сложным шагом, чем сохранение текущей ситуации, однако в ряде случаев это может быть единственно правильным и безопасным решением, передает «Радиоточка НСН».
