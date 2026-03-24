Юрист посоветовала готовить финансовую подушку перед разводом

Перед разводом супругам стоит заранее сформировать финансовую подушку и продумать вопрос проживания, так как сам процесс может затянуться, а общий бюджет фактически перестает быть общим. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на адвоката Викторию Шакину.

По ее словам, судебные разбирательства, особенно при наличии споров о детях или разделе имущества, могут занимать значительное время. В этот период каждому из супругов важно иметь собственный источник средств, соответствующий привычному уровню расходов.

«Развод бьет по детям»: Зачем замедлять процесс развода через «Госуслуги»

Также она обратила внимание на необходимость заранее решить жилищный вопрос. Если совместное проживание становится невозможным, следует заранее найти альтернативу — арендовать жилье или договориться о временном размещении у родственников или друзей.

Юрист отметила, что уход из семьи часто оказывается более сложным шагом, чем сохранение текущей ситуации, однако в ряде случаев это может быть единственно правильным и безопасным решением, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Jorg Lange / DPA
ТЕГИ:СемьяРазвод

Горячие новости

Все новости

партнеры