Президент Х5: Россияне переходят на дешевые продукты из-за падения доходов
Жители России начали переходить на дешевые продукты питания, сообщила РБК президент крупнейшего российского ритейлера Х5 («Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») Екатерина Лобачева.
По ее словам, это происходит из-за снижения реальных доходов и стремления граждан сэкономить. Глава компании указала, что выросло потребление печенья — около 2,5 раз. Также существенный рост показывают продажи продуктов под собственными марками Х5, которые стоят дешевле товаров сторонних производителей.
Кроме того, о переходе россиян в режим экономии говорит резкий рост продаж в дискаунтерах, которые изначально ориентировали на покупателей с низкими доходами. Лобачева считает, что в этом году сеть «Чижик» сможет впервые обогнать по выручке «Пятерочку». Последний по итогам 2025 года заработал 531 млрд руб. (+8% год к году), тогда как выручка «Чижика» выросла на 67% — до 417 млрд.
Ранее стало известно, что Россию заполонили «нищемаркеты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
