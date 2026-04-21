Президент Х5: Россияне переходят на дешевые продукты из-за падения доходов

По ее словам, это происходит из-за снижения реальных доходов и стремления граждан сэкономить. Глава компании указала, что выросло потребление печенья — около 2,5 раз. Также существенный рост показывают продажи продуктов под собственными марками Х5, которые стоят дешевле товаров сторонних производителей.

Кроме того, о переходе россиян в режим экономии говорит резкий рост продаж в дискаунтерах, которые изначально ориентировали на покупателей с низкими доходами. Лобачева считает, что в этом году сеть «Чижик» сможет впервые обогнать по выручке «Пятерочку». Последний по итогам 2025 года заработал 531 млрд руб. (+8% год к году), тогда как выручка «Чижика» выросла на 67% — до 417 млрд.

