Депутаты приняли закон о противодействии кибермошенничеству

В частности, документ вводит обязательную маркировку звонков и операторы связи будут отображать наименование звонящей гражданину организации. Госорганам, банкам, мобильным операторам, маркетплейсам, сервисам по поиску работы и размещения объявлений запрещается информирование россиян посредством мессенджеров.

«Массовые вызовы и спам-звонки будут осуществляться только при получении согласия абонента, а при отказе - прекращены», - указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также закон позволит гражданам установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи, запретить передачу права пользования номером телефона третьим лицам, предоставить родным или близким право подтверждать переводы денежных средств.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил создать в России базу доверчивых граждан, пострадавших от мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

