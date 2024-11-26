СМИ: Красноярцы страдают от бесплодия из-за загрязнения воздуха
Воздух в Красноярском крае считается одним из самых загрязненных в России, что приводит к массовому бесплодию, сообщает Ura.ru со ссылкой на депутата Красноярского городского совета Вячеслава Дюкова.
Проблемы с экологией связаны с выбросами алюминиевого завода, большого количества машин, печного отопления и других производств. По данным Роспотребнадзора, с началом отопительного сезона в Минусинске уровень концентрации вредных примесей в воздухе превышает норму в три раза.
По данным краевого Минздрава, в текущем году рождаемость в крае упала на 4,5%. Ежегодно к специалистам за помощью обращаются более 2,5 тысяч пар. При этом полностью излечиться удается лишь 25%, остальным приходится прибегать к ЭКО.
Ранее стало известно, что для производства пластиковых контейнеров используется вещество, которое может негативно влиять на весь организм человека, способствовать развитию бесплодия и онкологии, заявила НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru