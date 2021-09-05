СМИ: Коронавирус лишает людей способности поддерживать друг друга

По мнению Чирса, ограничения, введенные из-за коронавируса, не позволяют обрести утешение в традиционных вещах, как личная поддержка, которой многие были лишены из-за введенных локдаунов.

«Способность людей поддерживать друг друга, мне кажется, начинает уменьшаться», — заявил психолог.

Он также отметил, что стресс и последствия потерь «уводят людей от надежды».

«Когда ситуация не меняется, она переходит в безнадежность или апатию, которые я сейчас все чаще наблюдаю у многих клиентов», — подчеркнул Чирс.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова объяснила НСН, почему традиционные семьи все чаще не проходят испытание пандемией.

«Коронавирус повлиял, потому что любое событие, которое вносит стресс в семейную систему, способствует тому, что семейная система либо сплачивается, либо разваливается. Так было во время войны, но не все семьи распадалась и не все мужья заводили полевых жен. Здесь то же самое, коронавирус был испытательным сроком, который некоторые семьи успешно прошли, другие – нет», - отметила Панфилова.

