СМИ: Коронавирус лишает людей способности поддерживать друг друга
Коронавирус — это «коллективное горе, переживаемое одновременно всем миром». Однако, из-за ограничений люди теряют возможность поддерживать друг друга и сопереживать. Такой вывод сделал австралийский психолог Крис Чирс (Chris Cheers) в интервью изданию The Guardian.
По мнению Чирса, ограничения, введенные из-за коронавируса, не позволяют обрести утешение в традиционных вещах, как личная поддержка, которой многие были лишены из-за введенных локдаунов.
«Способность людей поддерживать друг друга, мне кажется, начинает уменьшаться», — заявил психолог.
Он также отметил, что стресс и последствия потерь «уводят людей от надежды».
«Когда ситуация не меняется, она переходит в безнадежность или апатию, которые я сейчас все чаще наблюдаю у многих клиентов», — подчеркнул Чирс.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова объяснила НСН, почему традиционные семьи все чаще не проходят испытание пандемией.
«Коронавирус повлиял, потому что любое событие, которое вносит стресс в семейную систему, способствует тому, что семейная система либо сплачивается, либо разваливается. Так было во время войны, но не все семьи распадалась и не все мужья заводили полевых жен. Здесь то же самое, коронавирус был испытательным сроком, который некоторые семьи успешно прошли, другие – нет», - отметила Панфилова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru