СМИ: Король Карл III продаст лучших скакунов Елизаветы II
Король Великобритании Карл III решил продать 12 из 37 скаковых лошадей покойной Елизаветы II, чтобы сократить расходы. Об этом сообщает Daily Mail.
Лучших скакунов выставят на аукцион в Ньюмаркете. Среди 12 лошадей оказался жеребец по кличке Love Affairs, который победил на скачках в Гудвуде за несколько дней до смерти Елизаветы II.
Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что новый король планирует в течение трех лет полностью прекратить разведение лошадей.
«Через три года королевская конюшня может превратиться в музей. Это будет настоящим позором», — заявил он. По данным другого источника Daily Mail, королевская семья сохранит связь с индустрией скачек, но сократит количество жеребцов и кобыл.
Елизавета II увлекалась скачками и тратила на лошадей значительные суммы. Однако ее хобби приносило не только расходы, но и доходы. Считается, что она заработала на нем не менее 10 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что в Британии призвали бойкотировать новый сезон сериала «Корона» от Netflix из-за клеветы на Карла III.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 403 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+14 513 / сут.
- Илон Маск: потеря Крыма для России то же самое, что для США потеря Гавайев
- Сотрудники «Синергии» арестованы из-за помощи в уклонении от мобилизации
- Командированным в новые регионы чиновникам будут платить двойную зарплату
- Армения объяснила усиление армии на границе с Азербайджаном
- Италия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину
- В России хотят ввести в законы термин «добровольческие формирования»
- СМИ: Король Карл III продаст лучших скакунов Елизаветы II
- Гендиректор «Севмаша» рассказал о строительстве подлодок
- Путин разрешил продажу самарского актива Schneider Electric
- В правительстве Грузии не увидели необходимости отмены безвизового режима с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru