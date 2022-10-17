СМИ: Король Карл III продаст лучших скакунов Елизаветы II

Король Великобритании Карл III решил продать 12 из 37 скаковых лошадей покойной Елизаветы II, чтобы сократить расходы. Об этом сообщает Daily Mail.

Лучших скакунов выставят на аукцион в Ньюмаркете. Среди 12 лошадей оказался жеребец по кличке Love Affairs, который победил на скачках в Гудвуде за несколько дней до смерти Елизаветы II.

Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что новый король планирует в течение трех лет полностью прекратить разведение лошадей.

СМИ: В Британии призвали бойкотировать сериал «Корона» из-за клеветы

«Через три года королевская конюшня может превратиться в музей. Это будет настоящим позором», — заявил он. По данным другого источника Daily Mail, королевская семья сохранит связь с индустрией скачек, но сократит количество жеребцов и кобыл.

Елизавета II увлекалась скачками и тратила на лошадей значительные суммы. Однако ее хобби приносило не только расходы, но и доходы. Считается, что она заработала на нем не менее 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что в Британии призвали бойкотировать новый сезон сериала «Корона» от Netflix из-за клеветы на Карла III.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ПродажаВеликобритания
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