СМИ: Король Карл III продаст лучших скакунов Елизаветы II

«Через три года королевская конюшня может превратиться в музей. Это будет настоящим позором», — заявил он. По данным другого источника Daily Mail, королевская семья сохранит связь с индустрией скачек, но сократит количество жеребцов и кобыл.

Елизавета II увлекалась скачками и тратила на лошадей значительные суммы. Однако ее хобби приносило не только расходы, но и доходы. Считается, что она заработала на нем не менее 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что в Британии призвали бойкотировать новый сезон сериала «Корона» от Netflix из-за клеветы на Карла III.

