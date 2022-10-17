СМИ: В Британии призвали бойкотировать сериал «Корона» из-за клеветы
В Британии призвали бойкотировать новый сезон сериала «Корона» от Netflix из-за клеветы на Карла III, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что в одном из эпизодов нового сезона рассказывается, что принц Чарльз, ныне король Карл III, собирался устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором.
По данным издания, Мейджор уже заявил, что такого в реальной жизни никогда не было.
Источники издания отмечают, что гражданам не стоит это смотреть, ведь тема сериала болезненна для общества, учитывая, что королева ушла из жизни совсем недавно.
Покойная королева Великобритании Елизавета II смотрела сериал «Корона» по вечерам, рассказал ранее актер Мэтт Смит, сыгравший в шоу принца Филиппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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