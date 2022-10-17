СМИ: В Британии призвали бойкотировать сериал «Корона» из-за клеветы

В Британии призвали бойкотировать новый сезон сериала «Корона» от Netflix из-за клеветы на Карла III, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в одном из эпизодов нового сезона рассказывается, что принц Чарльз, ныне король Карл III, собирался устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором.

По данным издания, Мейджор уже заявил, что такого в реальной жизни никогда не было.