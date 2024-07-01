СМИ: Команда программистов подала в суд на рэпера Уэста за издевательства
Бывшие сотрудники американского рэпера Канье Уэста подали на него иск за издевательства в рабочем чате и ужасные условия труда, передает The Washington Post со ссылкой на иск.
По словам восьми программистов, которые работали над музыкальным приложением для стримингового сервиса, рэпер не доплачивал за переработки и «называл сотрудников рабами».
Истцы заявили, что им отдали в разработку приложение для анонсированной порностудии Уэста. При этом среди айтишников были несовершеннолетние — контент для взрослых могли увидеть подростки.
Ранее российский продюсер Яна Рудковская сообщила о том, что Уэст приехал в Москву, напоминает RT.
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