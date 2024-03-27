СМИ: Количество обращений за психологической помощью после теракта резко выросло

Гражданам требуется помощь в борьбе с чувством страха, тревогой, паникой, стыдом и виной за то, что они выжили, а другие — нет. Такую тенденцию подтвердили в сервисах Zigmund.Online, Alter, YouTalk и «Хронос». В некоторых случаях россияне жаловались на проблемы не только из-за теракта, но и на фоне событий в Белгороде.

Помощь потерпевшим и мнительным людям также оказывают психологи МЧС, ФМБА, различных вузов и некоторых других учреждений. Специалисты рекомендуют испытывающим тревогу больше внимания уделять своему состоянию, проводить время с родными и близкими, заниматься любимым делом и физическими нагрузками.

Ранее стало известно, что количество россиян, которые обратились на единую горячую линию Красного Креста за психологической помощью, в прошлом году выросло почти в три раза по сравнению с 2022 годом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

