СМИ: Количество диссертаций в России за год сократилось на 22%

«Мы все меньше и меньше получаем на регистрацию авторефератов, и количество защищаемых диссертаций тоже уменьшается»,— рассказала директор РКП Елена Ногина.

По данным статистики, в 2023 году в РГБ поступило менее 8 тысяч авторефератов, против 10,2 тысячи в 2022 году.

С 2012 года защита кандидатской диссертации перестала быть обязательной для аспирантов. В марте 2022 года правительство также ввело мораторий на учет публикаций российских ученых в международных базах данных.

В октябре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил соискателям ученой степени кандидата выступать на защите не с диссертацией, а с научным докладом, подготовленным на основе ранее опубликованных работ, передает «Радиоточка НСН».

