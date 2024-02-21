СМИ: Количество диссертаций в России за год сократилось на 22%
По итогу 2023 года число научных авторефератов диссертаций сократилось на 22%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Российской книжной палаты (РКП), которая ведет учет всей издаваемой в стране литературы на основе поступающих в Российскую государственную библиотеку (РГБ) экземпляров.
«Мы все меньше и меньше получаем на регистрацию авторефератов, и количество защищаемых диссертаций тоже уменьшается»,— рассказала директор РКП Елена Ногина.
По данным статистики, в 2023 году в РГБ поступило менее 8 тысяч авторефератов, против 10,2 тысячи в 2022 году.
С 2012 года защита кандидатской диссертации перестала быть обязательной для аспирантов. В марте 2022 года правительство также ввело мораторий на учет публикаций российских ученых в международных базах данных.
В октябре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил соискателям ученой степени кандидата выступать на защите не с диссертацией, а с научным докладом, подготовленным на основе ранее опубликованных работ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru