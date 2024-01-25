Магистратуру предложили разделить на профессиональную и исследовательскую

Глава министерства полагает, что это поможет студентам получить более глубокие познания в дисциплине и заниматься впоследствии наукой. Фальков подчеркнул, что главной целью для обучающихся в магистратуре должны быть знания, а не диплом. По его мнению, наличие этой ступени должно быть в высших учебных заведениях, которые располагают соответствующими инфраструктурными и кадровыми возможностями.

Он подчеркнул, что обучение в магистратуре особенно необходимо для представителей инженерно-технических и естественно-научных направлений.

Ранее юрист по военному праву Иван Самарин заявил, что военкоматы в рамках весеннего призыва будут призывать бакалавров, не давая им поступать в магистратуру.

