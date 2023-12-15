СМИ: Книги Акунина и писателя-иноагента Быкова исчезнут из продажи

Издательство АСТ снимает с выпуска и продажи книги писателей Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) и Дмитрия Быкова (признан иноагентом). Об этом сообщило издание РБК.

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Также продажи книг данных авторов приостанавливает объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед». Отмечается, что на изъятие тиражей понадобится некоторое время.

Сообщается, что причиной таких действий стали публичные заявления литераторов, вызвавшие широкий общественный резонанс и получившие огласку в СМИ.

Ранее Акунин в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:ПродажаКнигиИноагентыБорис АкунинДмитрий Быков

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