СМИ: Книги Акунина и писателя-иноагента Быкова исчезнут из продажи
Издательство АСТ снимает с выпуска и продажи книги писателей Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) и Дмитрия Быкова (признан иноагентом). Об этом сообщило издание РБК.
Также продажи книг данных авторов приостанавливает объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед». Отмечается, что на изъятие тиражей понадобится некоторое время.
Сообщается, что причиной таких действий стали публичные заявления литераторов, вызвавшие широкий общественный резонанс и получившие огласку в СМИ.
Ранее Акунин в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru