СМИ: Книги Акунина и писателя-иноагента Быкова исчезнут из продажи

Также продажи книг данных авторов приостанавливает объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед». Отмечается, что на изъятие тиражей понадобится некоторое время.

Сообщается, что причиной таких действий стали публичные заявления литераторов, вызвавшие широкий общественный резонанс и получившие огласку в СМИ.

Ранее Акунин в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы.

