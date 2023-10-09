Быкова проверят по статье о дискредитации ВС России

Следственный комитет России начал проверку в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) по факту дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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Отмечается, что основанием для проверки стало обращение по поводу неправомерных высказываний литератора о Вооруженных силах России. Сам Быков сейчас проживает за границей.

Ранее Министерство юстиции подготовило документ, который позволяет ему проводить внеплановые проверки в отношении тех, кто помогает иноагентам обходить ограничения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Следственный Комитет РфИноагентыДмитрий Быков

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