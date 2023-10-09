Быкова проверят по статье о дискредитации ВС России
Следственный комитет России начал проверку в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) по факту дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что основанием для проверки стало обращение по поводу неправомерных высказываний литератора о Вооруженных силах России. Сам Быков сейчас проживает за границей.
Ранее Министерство юстиции подготовило документ, который позволяет ему проводить внеплановые проверки в отношении тех, кто помогает иноагентам обходить ограничения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru