Быкова проверят по статье о дискредитации ВС России

Отмечается, что основанием для проверки стало обращение по поводу неправомерных высказываний литератора о Вооруженных силах России. Сам Быков сейчас проживает за границей.

Ранее Министерство юстиции подготовило документ, который позволяет ему проводить внеплановые проверки в отношении тех, кто помогает иноагентам обходить ограничения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

