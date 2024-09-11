Немецких продюсеров подозревают в финансировании ВСУ на гонорары артистов из РФ

По информации издания, владельцами фестиваля являются супруги Алексей и Надежда Книс, которые часто приглашают на фестиваль музыкантов из России. Например, в октябре прошлого года на фестивале выступала певица Бьянка, а в ноябре планировались концерты певца Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) в городах Оберхаузен и Фехта.

Shot пишет, что супругов Книс подозревают в тайном финансировании ВСУ за счет средств, заработанных на фестивале. Источник издания утверждает, что супруги делают это через подставные компании и благотворительные организации.

По данным СМИ, российские музыканты, которых приглашают на фестиваль, не знают о предполагаемой поддержке ВСУ со стороны организаторов. Официальных комментариев от организаторов фестиваля пока не поступало.

Ранее общественники попросили Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст России начать проверку в отношении продюсера Андрея Разина, напоминает ОТР.

