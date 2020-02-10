СМИ: Китайцы создали вакцину от коронавируса

Препарат разрабатывают в Шанхае специалисты из университета Тунцзи. Если первые испытания вакцины будут успешными, учёные в апреле протестируют её на обезьянах.

Когда вакцину сможет помочь людям, неизвестно. Исследование может растянуться на несколько лет, предупреждают учёные.

Свою вакцину от коронавируса между тем разработали в Сингапуре. Её планируют протестировать на здоровых добровольцах через три месяца.

По последним данным, в Китае число заразившихся новым коронавирусом превысило 40 тысяч человек, от последствий болезни умерли 908 человек. В ВОЗ предупреждают, что за границей вирус может распространяться ещё быстрее.

