СМИ: Китайцы создали вакцину от коронавируса
Китайские специалисты сделали вакцину от коронавируса нового типа и уже тестируют её на мышах. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на материал CGTN.
Препарат разрабатывают в Шанхае специалисты из университета Тунцзи. Если первые испытания вакцины будут успешными, учёные в апреле протестируют её на обезьянах.
Когда вакцину сможет помочь людям, неизвестно. Исследование может растянуться на несколько лет, предупреждают учёные.
Свою вакцину от коронавируса между тем разработали в Сингапуре. Её планируют протестировать на здоровых добровольцах через три месяца.
По последним данным, в Китае число заразившихся новым коронавирусом превысило 40 тысяч человек, от последствий болезни умерли 908 человек. В ВОЗ предупреждают, что за границей вирус может распространяться ещё быстрее.
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