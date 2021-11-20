СМИ: Кинотеатры попросили снять ограничения по заполняемости залов

АВК направила аналогичное обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Как отметил глава ассоциации Олег Березин, после введения QR-кодов число зрителей кинотеатров снижается в четыре-пять раз. Снятие ограничений может и не повлиять на рост посещаемости, однако позволит «хотя бы снять негативную риторику вокруг кинотеатров» и продвигать их как места, в которых QR-коды являются единственной ограничительной мерой.

Отмечается, что в случае сохранения всех ограничений в регионах в период новогодних праздников больше всего пострадают сборы отечественных комедий. Они рассчитаны в основном на регионального зрителя, в частности, речь идет о картинах «Елки-8» и «Снегурочка против всех». Аналогичная ситуация наблюдалась во время новогодних каникул в нынешнем году.

