СМИ: Кинотеатры попросили снять ограничения по заполняемости залов
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направила вице-премьеру России Татьяне Голиковой письмо с просьбой снять ограничения по заполняемости для кинотеатров, работающих по системе QR-кодов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке кинопроката.
АВК направила аналогичное обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Как отметил глава ассоциации Олег Березин, после введения QR-кодов число зрителей кинотеатров снижается в четыре-пять раз. Снятие ограничений может и не повлиять на рост посещаемости, однако позволит «хотя бы снять негативную риторику вокруг кинотеатров» и продвигать их как места, в которых QR-коды являются единственной ограничительной мерой.
Отмечается, что в случае сохранения всех ограничений в регионах в период новогодних праздников больше всего пострадают сборы отечественных комедий. Они рассчитаны в основном на регионального зрителя, в частности, речь идет о картинах «Елки-8» и «Снегурочка против всех». Аналогичная ситуация наблюдалась во время новогодних каникул в нынешнем году.
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