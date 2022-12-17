СМИ: Каждый девятый россиянин пожаловался на функциональные расстройства
По данным Междисциплинарного центра исследований общественного здоровья Сеченовского университета (МЦИОЗ СУ), более 80% опрошенных россиян, среди которых в основном мужчины, оценивали свое здоровье как «хорошее», «очень хорошее» и «отличное». После предложения ответить на вопросы детально, снизились, пишут «Известия».
Из всех опрошенных только треть не имеет функциональных ограничений по базовым жизненным функциям, таким как зрение, слух, ходьба и подвижность, обеспечение ухода за собой, познание и коммуникация. Их высокий уровень обеспечивает человеку социальную активность.
По данным опроса, у каждого второго зафиксированы затруднения хотя бы в одной из шести жизненных сфер, а каждый девятый жаловался на серьезные функциональные ограничения.
«Высокая доля населения с функциональными ограничениями — это вызов для системы здравоохранения. Несмотря на то, что цифровизация сделала услуги здравоохранения более доступными, для части людей, имеющих ограничения по слуху, зрению или мобильности, проблема с записью к врачу сохраняется и цифровыми методами решается не полностью», — считает доктор медицинских наук, член корреспондент РАН, проректор Сеченовского Университета по инновационной и клинической деятельности Виктор Фомин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что самой главной задачей является национальная цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, сообщает РИА Новости.
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