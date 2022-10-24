Путин назвал самой главной задачей здоровье и благополучие россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил, что самой главной задачей является национальная цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, сообщает РИА Новости.
В ходе встречи с главой государства вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил ему о состоянии дел в курируемой им отрасли развития спорта и отметил, что «когда граждане долго живут и не болеют, это самое важное».
«Благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где Ваше поручение – увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%...» - сказал чиновник.
Путин в ответ подчеркнул, что «это самая главная задача».
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей делиться своими средствами с нуждающимися, сообщает RT.
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