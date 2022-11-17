Россияне стали осознаннее относиться к своему здоровью

Треть россиян (33%) курят, выяснил ВЦИОМ. При этом 62% курящих скорее хотели бы отказаться от этой вредной привычки. В 2013 году доля тех, кто курит, составляла 41%.

В целом аналитики отмечают рост интереса общества к своему здоровью. Люди не только предпочитают отказываться от вредных привычек, но и уделяют внимание ранней диагностике заболеваний.

По данным «Ингосстраха», за 10 месяцев 2022 года раннюю диагностику заболеваний прошли на 60% больше застрахованных по корпоративным договорам ДМС, чем за тот же период прошлого года. Женщины при этом более внимательны к своему здоровью – среди прошедших диагностику женщин почти в два раза больше, чем мужчин.

Как выяснилось, наиболее активно пользуются возможностью пройти мероприятия по ранней диагностике заболеваний, предоставленной работодателем, застрахованные сотрудники в возрасте от 30 до 39 лет и в возрасте 40-49 лет – на их долю приходится по 34% от общего числа прошедших раннюю диагностику.

Кроме того, аналитики отмечают, что ответственнее всего к своему здоровью относятся сотрудники финансовой сферы и страхования (65% от общего числа прошедших обследование). Затем следуют работники обрабатывающих отраслей и граждане занятые в научно-технической сфере.

«Отказ от вредных привычек и своевременная диагностика заболеваний способны серьезно улучшить качество жизни человека. Со своей стороны мы делаем все, чтобы наши застрахованные комфортно могли получать высококачественные услуги по диагностике и лечению заболеваний» – отметил заместитель генерального директора «Ингосстраха» по ДМС Дмитрий Попов.

Ежегодно 17 ноября весь мир отмечает День отказа от курения.

